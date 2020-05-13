Париж, , 21:22 — REGNUM Число жертв эпидемии коронавируса преодолело во Франции отметку в 27 тыс. человек, сообщает 13 мая французская Генеральная дирекция здравоохранения (DGS).

После того как за последние сутки от COVID-19 умерли 83 человека, общее число жертв составило 27 074 человека.

Уточняется, что с 1 марта 17 101 человек умер в медучреждениях, а 9973 скончались в домах престарелых.

Кроме того, госпитализированными остаётся 21 071 человек.

С начала эпидемии в больницы было помещено 97 424 человека, из них 58 673 пациента были выписаны.

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