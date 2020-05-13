Москва, , 21:38 — REGNUM Госпитализированный в Москве отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — находится в тяжелом состоянии. Предположительно у специалиста возникли осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане.

Напомним, Нурмагомедов-старший, являющийся заслуженным тренером России, 25 апреля был госпитализирован с подозрением на пневмонию в одну из больниц Махачкалы, а 3 мая из-за ухудшения состояния его спецбортом авиации МЧС доставили в столицу.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — цитирует «Спорт-Экспресс» источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что сегодня, 13 мая, ряд дагестанских бойцов опубликовали в соцсетях фотографии с Абдулманапом Нурмагомедовым с призывом молиться за него.