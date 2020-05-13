Екатеринбург, , 21:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудников «Ельцин-центра» перевели на сокращенную рабочую неделю. Об этом заявила пресс-секретарь организации Евгения Капитонихина.

Работники «добровольно» подписали допсоглашение с работодателем, уверяют в центре. Их переводят на четырёхдневную неделю.

«Это добровольное решение каждого сотрудника в ситуации, когда реальный объем работы у многих сократился», — передаёт слова пресс-секретаря РИА «Накануне».

Данный переход является временным — предполагается, что уже в июле 2020 года в «Ельцин-центре» вновь перейдут на пятидневку. Капитонихина добавила, что размер заработной платы сохранится по стоимости нормочаса.

В издании напоминают, что в I квартале 2020 года фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» получил 335 млн руб. в виде госсубсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ельцин-центр» закрылся ещё в середине марта 2020 года. Учреждение решило временно приостановить работу раньше, чем были приняты соответствующие указы.

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