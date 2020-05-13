Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Компания Microsoft подтвердила, что прогресс в играх, поддерживающих сервис Smart Delivery, можно будет перенести с Xbox One на консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 13 мая сообщил портал Screen Rant.

Об этом во время общения с пользователями Twitter рассказал глава отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг. Стоит отметить, что пока не ясно, будет ли эта функция эксклюзивной лишь для этих игр, или геймеры смогут также переносить сохранения в других.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1258591081186246656

Ранее ИА REGNUM сообщало, что благодаря сервису Smart Delivery геймеры смогут играть в Assassin's Creed Valhalla не только на Xbox One, но и на Series X. Эксперты отметили, что таким образом Ubisoft воспользовалась сотрудничеством с Microsoft.

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