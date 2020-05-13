Москва, , 20:52 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена более чем у 1,6 тысячи российских военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном 13 мая бюллетене Минобороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — сообщают в ведомстве.

Уточняется, что на сегодняшний день 378 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 586 человек находятся в изоляторах по месту службы, 20 человек содержатся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и ещё 682 человека изолированы на дому.

Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них — в тяжёлом состоянии, ещё 11 — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.