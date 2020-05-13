Сантьяго, , 20:44 — REGNUM Решение о вводе тотального недельного карантина в столице Чили, городе Сантьяго, приняли власти страны. Об этом 13 мая сообщил глава минздрава Чили Хайме Маньялич.

Тотальный карантин вводится в Большом Сантьяго, во всех коммунах провинции Сантьяго с 22:00 по местному времени 15 мая. Действие карантина продлится семь дней.

Такая мера была предпринята, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции по другим регионам страны и уменьшить количество случаев госпитализации граждан в самом Сантьяго.

Кроме того, на всей территории Чили вводится режим карантина для граждан старше 75 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении в Чили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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