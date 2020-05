Вашингтон, , 20:41 — REGNUM В сети появилась новая инфомрация о настольной игре Small World of Warcraft. Рекламный ролик с анонсом был опубликован 13 мая на YouTube-канале издательской компании Days of Wonder.

Игра представляет собой WoW-версию другой известной настольной игры — Small World. Она поступит в продажу летом 2020 года. Таким образом, все поклонники популярной вселенной Blizzard получат возможность по-новому в неё «окунуться». Стоит отметить, что, к сожалению, выпуск Small World of Warcraft на русском языке пока не планируется.

Small World of Warcraft предназначена для игроков в возрасте от 10 лет, играть в неё могут от двух до пяти человек. Разработкой занимался дизайнер Филипп Кейертс в сотрудничестве с представителями Blizzard.

