Санкт-Петербург, , 20:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям пациентов больницы Святого великомученика Георгия, погибшим во время пожара в реанимационном отделении утром 12 мая.

Пожар в больнице Св. Георгия ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Деньги будут перечислены семьям пяти жертв пожара из резервного фонда.

«Каждая семья получит выплату из городского бюджета в размере 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи (супруги, родители, дети)», — уточнили в Смольном 13 мая.

Порядок предоставления выплат должен разработать комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Напомним, пожар начался около шести часов утра 12 мая. По неизвестной причине загорелся аппарат ИВЛ, установленный в реанимационной палате. Прибывшие пожарные справились с огнем за полчаса, но пять пациентов погибли — один от отключения аппарата ИВЛ, четверо — от отравления продуктами горения.

Органами ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Читайте также: В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Аппараты ИВЛ, аналогичные загоревшемуся, сняты с эксплуатации до выяснения причин пожара, причем не только в Петербурге, но и в целом по России, а также в США, куда они поставлялись в рамках гуманитарной акции.

Читайте также: США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ

Читайте ранее в этом сюжете: Названы причины смерти пациентов в горевшей больнице Петербурга