Рим, 13 мая 2020, 20:07 — REGNUM Более половины заразившихся коронавирусом жителей Италии признаны выздоровевшими, сообщает 13 мая служба гражданской обороны страны.
По данным службы, число исцелившихся достигло 112 тыс., что составляет более половины от всех случаев заражения.
Уточняется, что из 222 104 заражённых выздоровевшими признан 112 541 человек.
По данным службы гражданской обороны, вследствие заражения коронавирусом умерли 31 106 человек.
Власти страны считают, что по числу оставшимися заражёнными Италия смогла выйти на уровень конца марта.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Туниса сократил комендантский час