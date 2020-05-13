Кострома, , 19:56 — REGNUM Вокруг военного мемориала, установленного в костромском парке Победы, разгорелся филологический спор — передаёт корреспондент ИА REGNUM. На композицию с солдатским медальоном и колоколом, отлитым из гильз, найденных поисковиками в местах сражений нанесена надпись «ВОИНАМ ПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ».

Фото: кадр видеосюжета ОТРК «Русь»

Как пояснила в комментарии костромскому порталу «Kostroma.Today» учитель русского языка и литературы Анна Александровна, формулировка некорректна и ошибочна.

«Формулировка некорректная. Даже если оставлять такой порядок слов, правильно было бы «Воинам, пропавшим без вести». И, конечно, нужна запятая после слова «воинам», потому что это причастный оборот».

Концепцию мемориала предложили костромские поисковики. Колокол размещен на звоннице в виде полуразрушенной церковной арки. У подножия мемориала мужские ладони, высеченные из камня, держат солдатский медальон. Смысл надписи порталу «К1NEWS.RU» разъяснил председатель регионального совета «Поискового движения России» Сергей Шиянов.

«Там медальон. А медальон мы находим только у павших, у неупокоенных солдат», — сказал поисковик.

Как пояснил Шиянов, в категорию «пропавших без вести» попадали воины, сотрудничавшие с фашистами. В первую очередь мемориал создан в память о людях, павших на местах боёв или умерших в плену. Относить всех в одну категорию в данном случае неправильно — считает поисковик.

Напомним, что второй этап благоустройства парка Победы с исторической, спортивной зоной и местами для отдыха планируется завершить до конца текущего года. Торжественное открытие территории перенесено на неопределённый срок — до снятия режима обязательной самоизоляции.

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