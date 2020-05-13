Тунис, , 19:56 — REGNUM Власти Туниса ввели очередные ослабления карантина, действующего в стране из-за эпидемии коронавируса, 13 мая сообщает агентство Associated Press.

В частности, по указу президента Туниса Каиса Саида комендантский час в стране сокращен с десяти до шести часов и будет действовать с 11 вечера до пяти утра.

В Тунисе к настоящему моменту подтверждены 1032 случая COVID-19 и 45 смертей от заболевания.

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