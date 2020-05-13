Лондон, , 19:45 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались ещё 494 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил на брифинге 13 мая министр жилищно-коммунального хозяйства Роберт Дженрик.

По его словам, всего на сегодняшний день в Великобритании зафиксировано 33 186 случаев летального исхода больных COVID-19.

Министр также сообщил, что за сутки на территории страны подтверждено ещё 3242 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 229 705 человек.