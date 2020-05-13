Кострома, , 19:43 — REGNUM Полное открытие детских садов в Костромской области может спровоцировать всплеск заражений коронавирусом. Так считает заведующая детским инфекционным отделением окружной больницы № 1 Костромы Надежда Тырыкина.

Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

С 12 мая в регионе на работу после снятия части коронавирусных ограничений вышли 35 тысяч человек. Вопрос, с кем оставить ребёнка для костромских родителей стал одним из самых актуальных — далеко не все горожане могут прибегнуть к помощи родственников. Тем не менее полное открытие дошкольных учреждений — чревато новыми заражениями.

«Данных о новой инфекции мало, и реальное число детей, зараженных или носителей вируса без симптомов, — пока не известно. А если это малыши с ослабленным организмом, серьезными болезнями или проблемами иммунной системы, для них вирус может представлять опасность. Зараженный от родственников ребенок может заразить своих одногруппников. В этом случае характер распространения вируса может приобрести лавинообразные масштабы. От одного больного ребенка может заразиться до 20 других, а эти двадцать заразят своих родителей, родственников. Один за другим детские сады будут закрываться на карантин. Будут закрываться рабочие коллективы. Это страшно», — сказала Надежда Тырыкина.

Чтобы решить родительский вопрос хотя бы отчасти, в муниципалитетах Костромской области формируются дополнительные дежурные группы. В них определят детей, у которых один (в случае неполной семьи) или оба родителя работают.

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