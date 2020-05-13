Курган, , 19:43 — REGNUM В Курганской области некоторым учащимся из малообеспеченных семей не создали условия для дистанционного обучения, а родителей обязали доставлять в школу выполненные детьми задания. Нарушения ликвидировали после вмешательства сотрудников прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что четыре семьи из Кетовского района не имели технической возможности наладить дистанционное обучение детям. Лишь после внесения представления главе района учащиеся получили доступ к виртуальным урокам.

В Куртамышском районе представление в адрес местного управления образованием нуждающиеся семьи получили 55 ноутбуков, находящихся на балансе школ.