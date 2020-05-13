Нью-Йорк, США, , 19:40 — REGNUM Число жертв эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк за истекшие сутки составило 166 человек, сообщил 13 мая на брифинге губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что за предыдущий день от COVID-19 скончались 195 человек, а двумя днями ранее — 166.

«Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что по числу умерших мы сейчас там, где были до того, как началась ужасная ситуация», — сказал Куомо и уточнил, что новые данные сравнимы с показателями 27 марта.

На сегодняшний день в штате Нью-Йорк в списки умерших от COVID-19 внесены 21 845 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк остаётся самым крупным очагом эпидемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, находятся на первом месте в мире по числу заражённых и умерших.

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