Женева, Швейцария, , 19:39 — REGNUM Более 35 случаев нападения на медиков в связи с эпидемией COVID-19 зафиксировала в апреле текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 13 мая сообщил в ходе брифинга в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

За апрель в 11 странах было зарегистрировано 35 случаев нападения на отдельных медиков либо на группы медработников.

Как пояснил Райан, некоторым людям показалось, что именно медработники, которые занимаются вопросами, связанными с пандемией COVID-19, являются источниками опасности.

Вспышка коронавирусной инфекции была объявлена ВОЗ 11 марта текущего года пандемией. ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, в настоящее время от последствий заболевания COVID-19 в мире скончалось более 283 тыс. человек.

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