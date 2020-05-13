Иерусалим, , 19:23 — REGNUM Полиция Израиля арестовала 320 участников иудейского праздника за нарушение требований карантина из-за коронавируса, 13 мая сообщает агентство Reuters.

Несмотря на предостережение властей и многих раввинов, ортодоксальные иудеи собрались на праздник Лаг Ба-Омер, который ежегодно проходит вблизи гробницы мистика II века Шимона Бар Йохая на севере Израиля.

Полиция заявила, что сотни людей пытались проникнуть в гробницу и начали закидывать камнями стражей порядка, после чего полиции пришлось начать массовые аресты.

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