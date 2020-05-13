Ростов-на-Дону, , 19:22 — REGNUM Жеребёнок лошади Пржевальского появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону. Пополнение произошло у кобылы Варны и жеребца Жака. Как сообщили ИА REGNUM в зоопарке, малышка Веста находится в вольере вместе с родителями.

В зоосаде уточнили, что лошадь Пржевальского — последний из ныне живущих представителей диких лошадей, исчезнувший в природе и сохранившийся в зоопарках и заповедниках. В мире насчитывается около 2 тыс. чистокровных лошадей Пржевальского.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2018 года у самки Варны и самца Жака появился жеребёнок Аврора.