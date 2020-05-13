Сан-Хосе, США, , 19:12 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса видеоконференций Zoom. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках начали поступать после 17:00 по московскому времени. Большинство жалоб (71%) связано с работой функции видеоконференции, ещё у 25% наблюдаются проблемы с авторизацией в учётной записи, у некоторых полностью не доступен сайт сервиса.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в США, а также в ряде стран Европы, в особенности Великобритании.