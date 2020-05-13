Владимир, , 19:04 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль проведение проверок в Карабановской и Струнинской больницах Владимирской области. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба ведомства.

«В эфире федерального канала вышел сюжет об инфекционном госпитале в городе Карабаново Владимирской области, куда поступают пациенты с коронавирусом, о котором средства массовой информации уже сообщали после того, как медсестра опубликовала в сети Интернет фотографию обожженного лица из-за нехватки средств защиты. Следственными органами СУ СК России по Владимирской области продолжается проведение проверки по данному факту. В сюжете сообщается, что врачи увольняются из-за нехватки поддержки и средств индивидуальной защиты. Также корреспондент упоминает и про другую больницу — струнинскую, о некачественном ремонте и якобы нецелевом использовании средств в которой СМИ уже рассказывали ранее».

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Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Владимирской области доложить обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, и о мерах, принятых по озвученным фактам.

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