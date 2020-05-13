Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM В Екатеринбурге открыли мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам фабрики «Уралобувь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее объект находился на территории фабрики, но сейчас его перенесли на перекрёсток Библиотечной и Мира, так как часть производственной территории ныне застраивается жильём.

Мемориал представляёт собой трансформированный советский флаг: его древко висит в воздухе, направленное по вправо и вверх по диагонали, часть флага касается земли, поверх него лежит каска красноармейца, рядом — список бойцов, оформленный в виде раскрытой книги.

«Вскоре на мемориале появятся фамилии ещё 55 сотрудников знаменитой фабрики — участников войны, ушедших из жизни уже после Победы», — сообщают в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют вернуть Краснознамённую группу с Орденом Ленина, поставленную за заслуги города, в том числе, проявленные в ходе Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга уточнил сроки восстановления Краснознамённой группы