Рим, , 19:01 — REGNUM По данным на вечер среды, 13 мая, в Италии умерли 31 106 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 195, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 172.

Выздоровели 112 541 человек, за день этот показатель увеличился на 3502 (днем ранее — на 2452).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 888 (днем ранее — на 1402). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 222 104. В настоящее время заражены 78 457 человек — на 2809 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.