Москва, , 18:40 — REGNUM Владельцам карт Сбербанка, срок действия которых истёк в период с марта 2020 года по настоящее время, с 13 мая будут доступны некоторые операции, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как уточняется, для владельцев таких карт будет доступно снятие наличных и пополнение счёта в банкоматах Сбербанка, а также оплата покупок бесконтактным способом и с вводом PIN-кода. Все прочие операции будут недоступны.

Сообщается также, что Сбербанк увеличил срок хранения перевыпущенных карт до четырёх месяцев с момента их доставки в офис, чтобы у клиентов было больше времени на получение новой карты.