Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге после двух недель болезни скончался хирург городской больницы №20 Александр Костыгин. По неофициальным подсчетам, в Петербурге он стал 16-м медицинским работником, скончавшимся от осложнений, обусловленных коронавирусной инфекцией.

Как рассказала 13 мая корреспонденту ИА REGNUM главный врач медицинского учреждения Татьяна Суровцева, 55-летнего хирург Александр Костыгин умер 12 мая в Клинической инфекционной больнице имени Боткина, куда его перевели после двух недель болезни по решению родственников.

«Он был чудесным хирургом, оперировал коронавирусных больных. Работал в «красной зоне», был в эпицентре», — отметила Суровцева.

Костыгин работал на передовой войны с коронавирусом с самого начала, когда в конце марта больницу №20 перепрофилировали под прием заболевших COVID-19. Всё это время он был в тесном контакте с пациентами, которым нужна была его помощь.

«Коронавирус — не шутка, только в нашей больнице 50 врачей болеют этой инфекцией. Несколько из них были в тяжелом состоянии, но сейчас уже хорошо, поправляются», — добавила собеседница агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти 64-летней заведующей отделением пульмонологии СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Лилии Уон. Она две последние недели также работала в перепрофилированной под прием больных COVID-19 городской многопрофильной больнице №2.

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Таким образом, на сегодняшний день известно о смерти от COVID-19 шестнадцати медицинских работников города: 59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога Ларисы Веселаго НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

50-летнего анестезиолог-реаниматолога Сергея Белошицкого, 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова Александровской больницы. 55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко Госпиталя для ветеранов войн.

60-летней санитарки Татьяны Канкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена. 67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды.

А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой.

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