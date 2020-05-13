Челябинск, 13 мая 2020, 18:32 — REGNUM В Челябинске сотрудник государственного университета физической культуры оштрафован за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Нарушения были выявлены в ходе проверки. Для проведения капитального ремонта фасадов зданий был проведён электронный аукцион с целью выбора исполнителя услуг. При этом документация о данном аукционе оказалась утверждена с нарушением требований закона.
Прокуратура направила в региональное УФАС постановление о возбуждении административного дела. Должностное лицо оштрафовано на три тысячи рублей. Штраф уже оплачен, а нарушения устранены.