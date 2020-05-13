Афины , , 18:30 — REGNUM В Греции за последние сутки скончались ещё три пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило 13 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода пациентов с COVID-19 в стране достигло 155.

Сообщается также, что за сутки в Греции подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 2760 человек.

По данным министерства, на сегодняшний день в Греции в отделениях интенсивной терапии находятся 28 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, их средний возраст составляет 71 год.