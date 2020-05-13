Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница. Трое носителей коронавируса выявлены в Далматовской ЦРБ, сообщает оперативный штаб Зауралья.
Положительные тесты на коронавирус выявлены у медицинской сестры и водителя, которые работали с лицами с подозрением на COVID-19, а также у пациента терапевтического отделения.
Ранее, 7 мая, очагом коронавирусной инфекции стала Центральная районная больница Юргамышского района.
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