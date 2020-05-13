Далматово, Курганская область, , 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница. Трое носителей коронавируса выявлены в Далматовской ЦРБ, сообщает оперативный штаб Зауралья.

Положительные тесты на коронавирус выявлены у медицинской сестры и водителя, которые работали с лицами с подозрением на COVID-19, а также у пациента терапевтического отделения.

«Далматовская ЦРБ закрыта до особого распоряжения, до того момента, пока будет проведена полная дезинфекция и будут проведены исследования у всех сотрудников и пациентов медицинской организации. Пациенты по экстренным показаниям будут направляться в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи», — сообщила руководитель департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Ранее, 7 мая, очагом коронавирусной инфекции стала Центральная районная больница Юргамышского района.

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