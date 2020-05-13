Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» ожидают рейс «Аэрофлота» SU273 из Бангкока. Как сообщили в Смольном, в Северной столице с борта сойдет 141 человек — жители Петербурга, Ленобласти и несколько жителей других регионов. Затем самолет направится в Москву.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно данным онлайн-табло, борт должен был прибыть в Петербурга в 19:00 мск, но его ожидают на полчаса раньше.

Всего на борту находится 351 гражданин РФ. Еще в салоне их осмотрят медики, затем они сдадут тесты на коронавирус, их багаж продезинфицируют, им выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга об обязательной самоизоляции на 14 дней.

Из аэропорта пассажиров доставят по домам, а иногородние граждане поедут в обсерватор в Курортном районе.

Нарушение режима самоизоляции чревато административной, а также уголовной ответственностью. Штрафы достигают нескольких тысяч рублей. За соблюдением карантинных мероприятий следят полицейские, сотрудники медицинских учреждений и Роспотребнадзора.

За полтора месяца в Пулково прибыло порядка 30 подобных рейсов из более чем десятка стран. Через Петербург на Родину вернулись 2000 россиян.

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