Киев, , 18:16 — REGNUM Законопроект об усилении уголовной и административной ответственности за повреждение или разрушение составляющих телекоммуникационной сети принят во втором чтении и в целом Верховной радой 13 мая.

Речь идёт о документе № 2654. За него отдали голоса 288 украинских депутатов. Мера нацелена на прекращение повреждений и разрушений составляющих телекоммуникационных сетей на Украине.

Теперь за повреждения телекоммуникационной сети, технических средств телекоммуникации или сооружений электросвязи, которые входят в состав телекоммуникационной сети, а также за нарушение правил охраны сетей будет выписан штраф: 1700 — 3400 грн для граждан, 5100 — 6800 грн — для должностных лиц.

За умышленное повреждение телекоммуникационной сети или вышеуказанных технических средств предусмотрен штраф в размере 17 — 51 тысяч грн или ограничение (лишение) свободы на срок от одного до трёх лет.