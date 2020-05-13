Обнинск, Калужская область, , 18:48 — REGNUM В Калужской области волонтёры-медики из числа студентов старших курсов медицинских факультетов Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского в условиях эпидемии COVID-19 оказывают активную помощь медицинскому персоналу в клинической больнице № 8 ФМБА в Обнинске, а также в калужской городской клинической больнице № 4 им. А. С. Хлюстина и Калужской областной инфекционной больнице. Об этом 13 мая рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM студентка шестого курса медицинского факультета ИАТЭ, заместитель регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики» Калужской области Софья Даниленко.

Волонтёр Анна Шлёпкина Фото пресс-службы калужской региональной организации ВОД «Волонтеры-медики».

Волонтёры-медики трудятся в так называемой чистой зоне больниц. Будущие врачи помогают сотрудникам учреждений оказывать медицинскую помочь в стационарах и в поликлиниках, участвуют в профилактических беседах и особенно с пожилыми пациентами. Есть и такие, кто добровольно решил напрямую работать с пациентами с COVID-19. Среди них студентка — медик калужского университета волонтёр Анна Шлёпкина. Девушка трудоустроилась медицинской сестрой в калужскую областную инфекционную больницу и сегодня помогает врачам лечить пациентов с COVID-19.

«Волонтеры-медики работают в инфекционных отделениях больниц по зову сердца и без ожидания поощрения и благодарности. Все это — не заслуга кого-то одного. Сплоченный коллектив — вот что необходимо для развития и процветания волонтёрского движения», — сказала Софья Даниленко.

Региональная организация волонтёров-медиков, появилась в Обнинске в конце 2017 года. С тех пор студенты провели больше сотни мероприятий, профилактических бесед, встреч с горожанами и профориентационных семинаров со школьниками. В области координирует волонтёрское движение молодой врач-невролог, старший преподаватель кафедры внутренних болезней Мария Гераськина. В апреле 2018 года открылся местный штаб в Калуге. Волонтёры также участвуют акции «Мы Вместе» и поддерживают пожилых и маломобильных граждан, доставляя им лекарства и продукты. Добровольцы проводят профилактическую термометрию в общежитиях своих вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге активисты акции «Мы вместе» записали песню о волонтёрах