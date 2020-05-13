Кишинёв, , 18:13 — REGNUM В Молдавии за последние сутки зарегистрировали 252 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, и это рекордное число за все время эпидемии. Как сообщил на брифинге премьер-министр Молдавии Ион Кику, общее число заразившихся COVID-19 в республике достигло 5406 человек, передает ИА REGNUM.

Рекордное число новых заражений глава правительства объяснил выявлением нового очага заражения в одном из сел Сорокового района — в центре размещения людей с психическими заболеваниями. Там выявлено сразу 56 случаев заражения за одни сутки.

63 новых случая выявлено в столице Кишиневе. 39 — в Приднестровской Молдавской Республике, которую молдавские власти включают в свою статистику.

Число умерших от осложнений и последний коронавируса в Молдавии к 13 мая выросло до 185 человек. А 2176 человек выздоровели с начала эпидемии.

Напомним, 17 марта в Молдавии ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. 28 апреля власти сняли ряд карантинных ограничений из-за положительной динамики распространения вируса. А режим ЧП планируется отменить 15 мая.