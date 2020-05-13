Саратов, , 18:04 — REGNUM В больницах Саратовской области частично приостановили работу аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). По словам первого замминистра здравоохранения Станислава Шувалова, всего таких аппаратов 20, которые входят в партию «Авента-М». Росздравнадзором после двух пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы принято решение о приостановлении их обращения.

Сейчас, по словам представителя минздрава области, к аппаратам ИВЛ в стационарах подключены 34 человека, из них 26 — на инвазивной вентиляции легких. С временным приостановлением работы части аппаратов ситуация не стала критичной, добавил Шувалов. В стационарах имеются почти 200 аппаратов ИВЛ, дополнительно еще столько перераспределят в случае необходимости.

Такие же аппараты были направлены и в другие регионы страны, их использование временно прекращено. Специалисты Росздравнадзора проведут экспертизу и прояснят ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

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