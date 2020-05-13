Москва, , 17:56 — REGNUM Более 60 тысяч рабочих цифровых пропусков было аннулировано у граждан с COVID-19 и ОРВИ в Москве. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Департамента информационных технологий города.

С начала действия пропускной системы в городе были аннулированы пропуска у 23,5 тыс. пациентов с выявленным заражением коронавирусом и у 36,6 тысяч граждан с признаками ОРВИ.

Все граждане с признанными недействительными пропусками обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому в течении 14 дней после подписания соответствующих документов, либо дольше, если это рекомендовал врач. В связи с этим рабочие цифровые пропуска у данных граждан были аннулированы. После окончания лечения, либо срока карантина эти люди смогут получить новые цифровые пропуска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве сохранят возможность оформления цифрового пропуска с помощью SMS.

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