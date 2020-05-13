Москва, , 17:55 — REGNUM Пассажиропоток Московского метрополитена за неделю вырос на 29%. Об этом сообщается 13 мая в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Около 1,5 миллиона пассажиров сейчас пользуются метро — это на 29% больше, чем 6 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост числа пассажиров наблюдается главным образом на тех станциях, в районе которых ведётся строительство или находятся промышленные предприятия: «Спартак», «Боровское шоссе», «Мичуринский проспект», «Выставочная» и «Филатов Луг».

Вместе с тем в департаменте подчеркнули, что 98% пассажиров метрополитена используют защитные маски и 87% — перчатки.

Напомним, с 12 мая в Москве начато постепенное ослабление ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. В частности, возобновлена работа промышленных и строительных предприятий.

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