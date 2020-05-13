Нижний Новгород, , 17:49 — REGNUM Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области запустило в своей группе в социальной сети видеопроект «ЭкоЛогично», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородцы могут публиковать ролики, в которых они убирают свои улицы, устраивают субботники. Главное, рассказать свою экоидею или проект. Материалы регулярно будут публиковаться в группе министерства в социальных сетях.

«Такие акции являются большим подспорьем в нашей большой работе по экологическому воспитанию людей. Для нас важно в рамках национального проекта «Экология» не только ликвидировать свалки и рассказывать нижегородцам о внедрении раздельного сбора отходов, но и прививать им бережное отношение к природе, к родному краю. И, например, выходя на такие мини-субботники, собрав за час один, а то и два пакета мусора, они уже в следующий раз подумают, выбрасывать бутылку или бумажку на землю или же донести до контейнера», — уточнил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента округе Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.