Челябинск, , 17:41 — REGNUM В Калининском районе Челябинска инвалиды-колясочники оказались лишены доступа к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В частности, инвалиды не могут свободно пользоваться лифтом. Граждане обратились за помощью в надзорный орган. А по итогам обследования чиновники пришли к выводу об отсутствии возможности приспособить жильё и общее имущество к условиям, необходимым для колясочников.

Прокуратура со своей стороны требует обеспечить гражданам свободный доступ к лифту, в частности, оборудовать лестничный марш электрическим подъёмным устройством. Иски поданы в Советский райсуд, а ответчиком является мэрия Челябинска.