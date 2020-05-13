Москва, , 17:58 — REGNUM Выплаты дополнительных средств врачам, работающих с больными COVID-19, являются тестом для региональных властей. Об этом 13 мая заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя информацию о том, что в отдельных регионах России врачам, которые контактируют с заражённым коронавирусом, не выдали положенных доплат, политолог заявил, что ответственность за эту ситуацию ложится на местные власти.

«Вся эта история с отдельными регионами — это тест, насколько власть на местах в состоянии мобилизовать свои ресурсы. Система отлажена. Что нужно ещё для регионов, когда механизм запущен в оперативном режиме и средства поступают? Вся исполнительная власть на местах должны стоять на ушах и выдать губернатору всю информацию, быстро реагировать. Это серьезная задача для власти, которая обязана выполнять задачи президента», — заявил Маркелов.

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