Владимир, , 17:36 — REGNUM Во Владимирской области расширен перечень предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые могут продолжить работу в условиях режима повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Работать разрешили организациям и ИП, которые осуществляют свою деятельность дистанционно. Разрешение распространяется и на территории, где действует карантин: Петушинский район, город Кольчугино, посёлки Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района.

Разрешена работа предприятий общепита на вынос — покупатели могут забрать свой заказ, но не могут находиться в помещении. Будут работать столовые при организациях, деятельность которых не приостановлена.

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