Москва, , 17:36 — REGNUM В Москве за последние сутки выявлено 1079 фактов пребывания граждан на улице без разрешённых указом мэра оснований. Об этом 13 мая сообщил журналистам начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, за весь период действия режима повышенной готовности в Москве зафиксировано более 47 тысяч подобных нарушений.

При этом, как отметил чиновник, среднесуточное число нарушений порядка пребывания граждан на улице в столице продолжает снижаться. В мае среднее значение этого показателя составляет 1299 в день, что на 17,5% меньше, чем апреле.

Данчиков добавил, что даже празднование Дня Победы не стало поводом для массовых нарушений — индекс самоизоляции в Москве в праздничные дни составил 3,2−3,6 балла.