Севастополь, 13 мая 2020, 17:35 — REGNUM Торжественные мероприятия по случаю 237-летия основания Черноморского флота прошли в Севастополе. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЧФ.
Помимо этого, прошла церемония дарения якоря храму Святителя Николая Чудотворца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов 13 мая поздравил моряков-черноморцев и ветеранов с Днём Черноморского флота.
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