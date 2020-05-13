Севастополь, , 17:35 — REGNUM Торжественные мероприятия по случаю 237-летия основания Черноморского флота прошли в Севастополе. Об этом 13 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Празднования начались с возложения венков и цветов к памятнику императрице Екатерине II и открытия отреставрированного Екатерининского зала в Доме офицеров ЧФ, где состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Моряки и военнослужащие возложили цветы к памятным знакам адмиралам и к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, прошла церемония дарения якоря храму Святителя Николая Чудотворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов 13 мая поздравил моряков-черноморцев и ветеранов с Днём Черноморского флота.

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