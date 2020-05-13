Москва, , 17:25 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» продлило срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе компании.

«Вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для возврата билета пассажиру следует обратиться в Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8−800−775−00−00 и сообщить о желании отменить поездку.

Как отметили в компании, данное решение обусловлено продолжающимся действием в отдельных регионах ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом.