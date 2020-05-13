Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM В госпитале ветеранов войн (Екатеринбург) выявили сразу 60 медиков с коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков в ходе онлайн-брифинга.

По словам Крекова, вирус занесли в госпиталь из ЦГБ №1, где ранее тоже возникла вспышка коронавируса.

«В общей сложности почти 60 человек там заболели», — сказал Креков.

Половина медицинских работников, впрочем, уже выздоровели, уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 2298 выявления коронавируса. 534 человека уже выздоровело.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге