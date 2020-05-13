Челябинск, , 17:22 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения более 250 тыс. бюджетных рублей. Средства направлялись на благоустройство, сообщает пресс=служба облпрокуратуры.

Дело завели по материалам прокурорской проверки. По данным ведомства, одно из ООО и администрация Ленинского района города в 2018 году оформили муниципальные контракты на благоустройство. При этом акты приёмки работ были подписаны представителями заказчика без замечаний. Но проверка показала, что обязательства исполнителя были выполнены не целиком.

Материалы проверки рассмотрели в отделе полиции «Ленинский». Итогом стало возбуждение дела по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество»).