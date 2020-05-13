Элиста, , 17:20 — REGNUM Обязательный масочный режим намерены ввести в столице Республики Калмыкии Элисте, вопрос обсуждался в администрации города 12 мая, сообщается на сайте мэрии.

«На основании мониторинга уровня распространения коронавирусной инфекции Комиссия приняла решение направить ходатайство в вышестоящие органы о введении на территории Элисты обязательного «масочного режима» с тем, чтобы снизить показатели роста заражения и не допустить массового инфицирования населения», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по данным отдела потребительского рынка и предпринимательства, в Элисте на данный момент нет дефицита защитных средств, маски одноразовые и многоразовые продаются свободно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Калмыкии подтверждено заражение 570 человек, семь человек скончались.