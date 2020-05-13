Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В петербургских поликлиниках не хватает врачей и медсестер с учетом нагрузки, которая вскоре серьезно возрастёт из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор Территориального фонда ОМС Александр Кужель на заседании правительства Санкт-Петербурга 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ТФОМС прогнозируют, что в ближайшее время будут расти объемы работы в поликлиническом звене: всё больше больных будут выписываться из больниц на лечение в поликлиниках, а «легкие» больные COVID-19 и так могут лечиться на дому.

Поэтому петербургским поликлиникам нужно нанимать больше медиков, подчеркнул Кужель. Но из 1,7 млрд рублей, которые были запланированы на укрепление кадрового состава, на сегодняшний день израсходовано лишь 75 млн рублей. С начала года в Петербурге приняли на работу 134 врача и 94 медсестры.

«Мы ждем, что районы и поликлиники будут проводить в этой части более активную работу», — сказал Кужель.

Кроме того, большая проблема — нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в поликлиниках.

«Только средств ОМС может оказаться недостаточно для закупки СИЗ, поэтому я бы попросил рассмотреть возможность закупки для поликлиник, если удастся, средств за счет городского бюджета или других источников», — обратился Кужель к губернатору Александру Беглову.

Директор ТФОМС добавил, что около 700 млн рублей из фонда НЦЗ, который направляется на приобретение оснащения, потратят на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования.

Кроме того, уже более 500 врачей записались на повышение квалификации по теме лучевой диагностики COVID-19. Обучение будет проходить бесплатно.

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