Кострома, , 17:13 — REGNUM В Костроме быстро растёт безработица. Количество официально признанных за месяц безработных в апреле по сравнению с мартом увеличилось более чем в 18 раз. Об этом свидетельствуют данные портала региональной службы занятости населения.

Безработица Бен Шан

Так, в марте 2020 года в областном центре безработными признали 126 человек, в апреле — уже 2317. Число обращений в службу занятости возросло в 3,5 раза — с 1223 в марте до 4275 в апреле.

При этом «заявленная работодателем потребность в работниках» осталась стабильной. По официальным данным, в марте костромские начальники нуждались в 3690 сотрудниках, в апреле ими было заявлено 3632 вакансии.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромская область потратит 441 млн рублей на пособия по безработице