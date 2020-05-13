Иваново, , 17:12 — REGNUM Девять случаев заражения коронавирусом подтверждено по данным на 13 мая в Введенском монастыре в Иванове, сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Как сообщил Фокин, на данные момент четверо из заражённых госпитализированы в ГКБ №4, трое живут в своих изолированных кельях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о смерти священнослужителя ивановского Свято-Введенского женского монастыря. Архимандрит Амвросий был госпитализирован с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Затем он был переведён в реанимацию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 7 мая стало известно, что он скончался.