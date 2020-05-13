Нарьян-Мар, , 17:12 — REGNUM Жители Ненецкого автономного округа не проголосуют за объединение региона с Архангельской областью, если не получат гарантий сохранения уровня жизни. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил ненецкий депутат Даниил Исполинов.

«Врио губернатора видят в объединении выход и кризисной ситуации, но решение будет принимать население. Результат референдума в НАО будет зависеть от того, какие гарантии получит население в части сохранения своих доходов и что собирается предпринять власть для того, чтобы не ухудшить жизнь округа в составе другого региона. Если в предложенных мерах не будет никаких гарантий, что жизнь не замрет и не начнется спад, то население решение не примет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Архангельской области и Ненецкого АО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.