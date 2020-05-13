Челябинск, , 17:12 — REGNUM В Челябинской области ребёнку 2016 года рождения со спинальной мышечной атрофией ищут лекарство. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом стало обращение местной жительницы. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что лекарство назначили ребёнку врачебные комиссии федеральной и местной медорганизаций. Ему нужно непрерывное лечение поддерживающими дозами каждые четыре месяца. Но минздрав отказался обеспечить ребёнка этим лекарством, так как болезнь не входит в список жизнеугрожающих, а лекарства нет в перечне для бесплатного обеспечения федеральных льготников и в списке жизненно необходимых.

Зампрокурора области уже направил в суд иск. Он требует возложить на минздрав региона обязанность обеспечить ребёнка-инвалида этим важным для него препаратом.