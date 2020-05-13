13 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Валерия Кузнецова, , 18:15 — REGNUM Я живу на стыке двух миров — новозеландского и российского — и, конечно же, не могу не сравнивать, как две страны переживают один и тот же кризис, вызванный коронавирусом. Про Россию вы всё сами знаете, поэтому расскажу вам про Новую Зеландию, как вижу её я, владелец туристического агентства JustGoThereNZ.

Окленд. Новая Зеландия © Валерия Кузнецова

Для начала небольшая справка. Новая Зеландия — островное государство в юго-западной части Тихого океана. Основано в 1841 году англичанами и маори (местное население) путем подписания договора Вайтанги. Население 4,94 млн человек, из которых 70% европейцы, 16% маори, 15% азиатов, 8% выходцев с островов Тихого океана, 1% выходцы с Ближнего Востока, Южной и Латинской Америки и Африки (источник: Statistics New Zealand. Сумма превышает 100%, потому что респондентам во время последней переписи населения 2018 года разрешалось идентифицировать себя двойственно и даже тройственно). Размер русскоговорящей диаспоры около 20 тыс. человек. ВВП на душу населения в 2018 году составил 41 945 USD (в России — 11 289 USD). Общий объем ВВП в 2018 — 204,9 млрд USD (в России — 1,658 триллиона USD), по данным Всемирного банка.

Окленд. Новая Зеландия © Валерия Кузнецова

65% новозеландской экономики составляет сфера услуг, включая мощный туристический, банковский и IT-сектор. Производство товаров, включая строительный сектор, составляет 19% экономики, сельское хозяйство — 7%. Согласно Transparency International Corruption Perceptions Index 2019, Новая Зеландия занимает первое место в мире как самая некоррумпированная страна. В Новой Зеландии многопартийная политическая система. Сейчас у руля партия лейбористов во главе с женщиной премьер-министром Джасиндой Арден. Выборы в парламент, на основе которых формируется правительство, проходят каждые три года.

Итак, вместе с остальным миром в этом году Новая Зеландия столкнулась с распространением коронавирусной инфекции. Власти отреагировали быстро и решительно. После неудачной попытки ограничиться добровольной двухнедельной самоизоляцией для всех въезжающих 19 марта Новая Зеландия закрыла границы для въезда отовсюду, кроме нескольких островов Тихого океана. При этом страна продолжала возвращать своих граждан и резидентов. 25 марта в Новой Зеландии начался тотальный карантин — 4-й максимальный уровень опасности равнозначный чрезвычайному положению. Весь бизнес, кроме жизненно важного (больницы, продуктовые магазины, аптеки), был закрыт или переведен в онлайн, где это было возможно. Люди изолировались по своим домам, и надо сказать, что они чётко выполняли предписания властей. Никто не ходил в гости даже к родственникам. Прогулки были разрешены в своём районе. При встрече на улице с другими людьми надо было соблюдать дистанцию в два метра. Никаких объятий и рукопожатий не допускалось, но маски носить было не обязательно.

Окленд. Новая Зеландия © Валерия Кузнецова

Читайте также: В Новой Зеландии отменили чрезвычайное положение

В продуктовые магазины выстраивались длинные, но спокойные очереди с промежутком в два метра между людьми. После объявления о переходе на 4-й уровень опасности наблюдался всплеск покупательской паники, когда народ сметал с полок всё подряд, однако это быстро прекратилось. Людям объяснили, что дефицита продуктов не будет, магазины работали в прежнем режиме, принимая серьезные меры к дезинфекции всех поверхностей. Увеличилась нагрузка на службы доставки продуктов.

В результате принимаемых мер и лояльности к ним населения темпы роста заболеваемости были быстро снижены. 28 апреля страна перешла на третий уровень опасности, а 14 мая переходит на второй, что означает открытие всех бизнесов, включая школы и детские сады. Всего за период пандемии в Новой Зеландии коронавирусом заболело 1497 человек, 21 человек скончался. Все умершие были старше 60 лет. По состоянию на 12 мая за истекшие сутки в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения. Таким образом, страна реализовала самый благоприятный сценарий развития ситуации. Наихудший сценарий предсказывал 27600 смертей от COVID-19 в Новой Зеландии.

А теперь о самом интересном — о правительственных мерах по поддержке бизнеса и населения.

Новая Зеландия © Валерия Кузнецова

Еще до введения 4-го уровня опасности правительство Новой Зеландии объявило о выделении 12,1 млрд новозеландских долларов на поддержку населения и бизнеса (5,9% от ВВП). 5,1 млрд пошло на выплату зарплатных субсидий всем работающим гражданам, включая самозанятых, 2,8 млрд — на пособия малоимущим, еще 2,8 млрд — на поддержку налоговой системы, чтобы позволить юридическим и физическим лицам получить отсрочки по всем видам налоговых платежей. Зарплатную субсидию выдавали всем, чей доход из-за пандемии сократился минимум на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Подача заявления проходила онлайн. Никаких документов на этом этапе предоставлять было не нужно: название компании, адрес, ИНН, телефон, электронная почта и номер банковского счета. Всё! Выдавали по 7030 новозеландских долларов на 12 недель на каждого сотрудника, работающего 40+ часов в неделю. Я получила субсидию через 10 календарных дней после подачи заявления. Мой муж тоже её получил. Естественно, это сделало нашу жизнь на карантине расслабленной, не было паники из-за отсутствия денег.

Ещё одна позитивная правительственная инициатива не заставила себя ждать. С 12 мая по 12 июня малый бизнес с количеством сотрудников до 50 человек, включая самозанятых, может подать заявление на госкредит с щадящими условиями: 10 тыс NZD + 1800 NZD на каждого сотрудника, работающего полный рабочий день. Первый год без процентов, со второго по пятый год под 3% годовых. Процедура подачи заявления опять же очень простая. Оно подаётся через онлайн-кабинет налогоплательщика без предоставления каких-либо документов. Решение обещают сообщить в течение пяти рабочих дней.

Новая Зеландия © Валерия Кузнецова

Кроме этого, государство предоставило отсрочку по уплате всех видов налогов, как физическим, так и юридическим лицам. Все банки объявили кредитные каникулы по многим займам, включая ипотеку. Многие хозяева недвижимости, сдаваемой внаём, предложили щадящие условия аренды для своих жильцов на период карантина. Некоторые лэндлорды предоставляли съемщикам право платить 80% от обычной стоимости аренды жилья.

Население выздоравливает, всё возвращается в привычное русло. Уверена, в ближайшее время новозеландская экономика выкарабкается из дыры, в которую свалилась за последние два месяца. С 14 мая разрешено путешествовать по стране, идут переговоры об открытии границ между Новой Зеландией и Австралией. Но главное, что этот кризис не изменил добрых человеческих отношений между людьми, не озлобил их, потому что все поддерживали друг друга материально и психологически, потому что новозеландцы смогли построить здоровое государство и общество с высоким иммунитетом к любым вирусам. Как местное население оценивает действия текущего правительства по борьбе с COVID-19, станет известно наверняка в сентябре этого года, когда состоятся очередные выборы в парламент. Честные выборы, которые новозеландцы выбрали иметь.